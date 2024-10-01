Характеристики товара
Описание
Дозатор для напитков «P&D» – это незаменимый аксессуар в любой кофейне, ресторане или на кухню современной хозяйки. Создан из высокопрочного материала и прослужит не один год. Пластик легко моется, покрытие не стирается и не облазит. Имеет универсальный размер резьбы и подойдет для стеклянных и пластиковых бутылок.
Чаще используется чтобы правильно рассчитать нужное количество сиропа при приготовлении кофейных напитков, чая, взбитых десертов. Одно нажатие на дозатор выдавливает 10 мл сиропа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина395 мм
- Вес0,35 кг
- Материалпластик
- Цветбелый