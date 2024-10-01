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Дозатор для напитков «P&D», пластик,белый - фото 1

Дозатор для напитков «P&D», пластик,белый

Артикул: CH-058-223
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дозатор для напитков «P&D» – это незаменимый аксессуар в любой кофейне, ресторане или на кухню современной хозяйки. Создан из высокопрочного материала и прослужит не один год. Пластик легко моется, покрытие не стирается и не облазит. Имеет универсальный размер резьбы и подойдет для стеклянных и пластиковых бутылок.

Чаще используется чтобы правильно рассчитать нужное количество сиропа при приготовлении кофейных напитков, чая, взбитых десертов. Одно нажатие на дозатор выдавливает 10 мл сиропа.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина395 мм
  • Вес0,35 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

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