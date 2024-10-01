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Ножницы для птицы, сталь, пластик - фото 1

Ножницы для птицы, сталь, пластик

Артикул: CH-058-897
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина265 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.150 кг
  • Материалпластик, сталь
  • Цветчерный

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