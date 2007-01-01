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Скамья-глайдер Аркадиф - фото 1

Скамья-глайдер Аркадиф

Артикул: CH-015-856
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

2-х местная скамья-глайдер горизонтально "парит" над поверхностью вперед-назад, а не качается. Ее легкое бесшумное раскачивание вперед-назад помогает полностью расслабиться.Система глайдер состоит из неподвижного основания-рамы и качающейся над ним скамьи. Скамья и основание соединяются между собой при помощи четырёх кронштейнов – подвесов маятникового типа. В основаниях каждого кронштейна вмонтировано 2 подшипника, которые обеспечивают бесшумное и плавное парение над поверхностью. Длина шарниров ограничивает амплитуду колебания. Пиковая нагрузка 200 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1180 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота1040 мм
  • Вес11,5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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