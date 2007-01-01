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Настоящее фото товара Скамья Сеттл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья Сеттл серый
39 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
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Скамья Сеттл серый

Артикул: CH-003-213
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина1840 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота440 мм
  • Вес8.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас скамейки выполнен из стальной трубы повышенной прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Сиденье изготовлено из 100% первичного полиэтилена высокой плотности — одного из самых безопасных видов пластика.

Этот материал отличается высокой устойчивостью к нагрузкам: он не трескается при ударе, сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С, а также устойчив к воздействию щелочей, кислот, неорганических агрессивных жидкостей, растительных и минеральных масел.

Благодаря своим характеристикам, скамейка идеально подходит для использования на даче, в парках, зонах отдыха, а также на пикниках и в местах общественного пользования. Надежность и комфорт делают её отличным выбором для любых условий эксплуатации.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников.
2. Кемпинг — отличный вариант для отдыха на природе.
3. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
4. Для выездных работ — для строительных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1840 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота440 мм
  • Вес8.6 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки325 мм
  • Глубина упаковки205 мм
  • Вес упаковки17.80 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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