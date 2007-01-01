Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр200 мм
- Объем0.8 л
- Материалчугун
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Сковорода для фахитос на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, светлое дерево
Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, темное дерево
Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный,темное дерево