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Соусник пластик 45 мл, черный - фото 1

Соусник пластик 45 мл, черный

Артикул: CH-062-782
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 48 штук.

Соусник из пластика имеет простой, но аккуратный дизайн. Это небольшая емкость объемом 45 мл. Форма чаши конусообразная с небольшим закруглением по краям. Высота пластиковой посуды 4 см. Диаметр 60 мм. Цвет черный.


Производитель уделяет много внимания выбору материала. Поэтому для производства этой соусницы используется качественный пищевой пластик, который легко мыть и можно использовать неоднократно. Это отличная альтернатива одноразовой посуде, так как соусник превосходит ее по прочности и имеет более презентабельный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,044 кг
  • Объем0,045 л
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

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