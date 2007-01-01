Характеристики товара
Описание
В упаковке 48 штук.
Соусник из пластика имеет простой, но аккуратный дизайн. Это небольшая емкость объемом 45 мл. Форма чаши конусообразная с небольшим закруглением по краям. Высота пластиковой посуды 4 см. Диаметр 60 мм. Цвет черный.
Производитель уделяет много внимания выбору материала. Поэтому для производства этой соусницы используется качественный пищевой пластик, который легко мыть и можно использовать неоднократно. Это отличная альтернатива одноразовой посуде, так как соусник превосходит ее по прочности и имеет более презентабельный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,044 кг
- Объем0,045 л
- Материалпластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт