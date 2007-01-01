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Соусник «Кунстверк» фарфоровый 100 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфоровый 100 мл, белый

Артикул: CH-062-779
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Вместительный соусник имеет диаметр 7,8 см, объем 100 мл. Выполнен из надежного материала – белого фарфора, который, в отличие от стекла, наделяет изделие важными эксплуатационными характеристиками – долговечностью и прочностью.


В отличие от стеклянных аналогов, фарфоровая посуда бренда Kunstwerk устойчивее к температурным перепадам. Сочетает элегантность и функциональность, что делает его подходящим для торжественной подачи соусов и дрессингов (заправок для салатов).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота33 мм
  • Диаметр78 мм
  • Вес0,078 кг
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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