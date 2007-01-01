Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Вместительный соусник имеет диаметр 7,8 см, объем 100 мл. Выполнен из надежного материала – белого фарфора, который, в отличие от стекла, наделяет изделие важными эксплуатационными характеристиками – долговечностью и прочностью.
В отличие от стеклянных аналогов, фарфоровая посуда бренда Kunstwerk устойчивее к температурным перепадам. Сочетает элегантность и функциональность, что делает его подходящим для торжественной подачи соусов и дрессингов (заправок для салатов).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота33 мм
- Диаметр78 мм
- Вес0,078 кг
- Объем0,1 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт