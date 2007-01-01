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Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый - фото 1Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый - фото 2Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый - фото 3Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый - фото 4Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый - фото 5Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый - фото 6

Соусник «Крафт Вайт» фарфор 55 мл, белый, коричневый

Артикул: CH-062-794
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Сочетание белого фарфора и коричневых вкраплений на поверхности соусника создает эффектный дизайн посуды, входящей в серию Craft White. Такой набор создаст теплую и уютную атмосферу на вашей кухне или в столовой зоне заведения.


Компактные размеры (диаметр и высота: 6,5х3 см) и объем 55 мл подходят для индивидуальной подачи соусов. Этот соусник станет изюминкой вашего стола и подчеркнет вашу заботу о деталях.


Соусник Craft White изготовлен из качественного фарфора, который отличается прочностью и долговечностью. Благодаря особой технологии производства, материал устойчив к сколам и царапинам, что делает ее для использования в ресторанах и кафе. Белый цвет и лаконичная форма соусника позволяют ему сочетаться с другими предметами сервировки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0,089 кг
  • Объем0,055 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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