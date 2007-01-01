Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Сочетание белого фарфора и коричневых вкраплений на поверхности соусника создает эффектный дизайн посуды, входящей в серию Craft White. Такой набор создаст теплую и уютную атмосферу на вашей кухне или в столовой зоне заведения.
Компактные размеры (диаметр и высота: 6,5х3 см) и объем 55 мл подходят для индивидуальной подачи соусов. Этот соусник станет изюминкой вашего стола и подчеркнет вашу заботу о деталях.
Соусник Craft White изготовлен из качественного фарфора, который отличается прочностью и долговечностью. Благодаря особой технологии производства, материал устойчив к сколам и царапинам, что делает ее для использования в ресторанах и кафе. Белый цвет и лаконичная форма соусника позволяют ему сочетаться с другими предметами сервировки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота30 мм
- Диаметр65 мм
- Вес0,089 кг
- Объем0,055 л
- Материалфарфор
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт