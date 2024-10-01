Товар в корзине. Перейти
Вилка столовая «Роял» - фото 1Вилка столовая «Роял» - фото 2

Вилка столовая «Роял»

Артикул: CH-061-129
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка столовая «Концепт»
Фотография товара Вилка столовая «Концепт» от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка столовая «Кингс Стэйнлесс Стил»
Фотография товара Вилка столовая «Кингс Стэйнлесс Стил» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина208 мм
  • Вес0.074 кг
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кувшин без крышки, хрусталь 1,2л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин без крышки, хрусталь 1,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1408
3 390 ₽Оптовая цена

Кувшин без крышки, хрусталь 1,2л

7
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6406
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм

9
В наличии 137 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Аркада» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Аркада», произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Аркада»

8
В наличии 290 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос для подачи пластик, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос для подачи пластик, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Поднос для подачи пластик, белый, серый

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4806
3 690 ₽Оптовая цена

Мельница для соли, акрил

12
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, черный

14
В наличии 435 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Эмблема» Гео, 270мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Эмблема» Гео, 270мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1051 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Инфинити» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Салфетница «Инфинити» фарфор

13
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Нептун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2504
1 290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Нептун»

10
В наличии 528 шт.

Другие товары из раздела вилки столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм

13
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Павловская», произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Павловская»

7
В наличии 158 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Концепт №1»

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Эко Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Эко Багет»

11
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Адажио», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Адажио», сталь нержавеющая

9
В наличии 156 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая

10
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая

14
В наличии 93 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Ханна антик», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1206
1 190 ₽

Вилка столовая «Ханна антик»

9
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Астория» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Астория» сталь нержавеющая

5
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Астория» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Астория», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Астория»

14
В наличии

Товар в корзине

Вилка столовая «Роял»
Вилка столовая «Роял»
от 1 010
1 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кувшин без крышки, хрусталь 1,2л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин без крышки, хрусталь 1,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1408
3 390 ₽Оптовая цена

Кувшин без крышки, хрусталь 1,2л

7
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6406
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм

9
В наличии 137 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Аркада» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Аркада», произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Аркада»

8
В наличии 290 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос для подачи пластик, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос для подачи пластик, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Поднос для подачи пластик, белый, серый

6
В наличии 4 шт.