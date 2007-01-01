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Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый - фото 1Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый - фото 2Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый - фото 3

Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый

Артикул: CH-062-688
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник «Кунстверк» элегантен и прост по дизайну. Посуда выполнена из качественного фарфора в стильной обтекаемой форме полукруга. Она напоминает изысканную пиалу объемом всего 50 мл. При этом высота изделия равна 35 мм, а диаметр чаши — 60 мм.


Цвет соусника Кунстверк белый. Благодаря высокому качеству материала и стильной форме эта тара считается универсальной и позволяет использовать ее для сервировки стола с различными сервизами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота35 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,049 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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