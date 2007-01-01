Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник «Кунстверк» элегантен и прост по дизайну. Посуда выполнена из качественного фарфора в стильной обтекаемой форме полукруга. Она напоминает изысканную пиалу объемом всего 50 мл. При этом высота изделия равна 35 мм, а диаметр чаши — 60 мм.
Цвет соусника Кунстверк белый. Благодаря высокому качеству материала и стильной форме эта тара считается универсальной и позволяет использовать ее для сервировки стола с различными сервизами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота35 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,049 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт