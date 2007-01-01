Характеристики товара
Описание
В упаковке 144 штуки.
Соусник прямоугольный «Кунстверк» — стильная емкость для соусов. У него оригинальная прямоугольная форма и небольшая глубина, что дает возможность легко обмакивать кусочки мяса или закуски в различные добавки. Края немного приподнятые, угловатые.
Соусницу производят из фарфора, цвет белый. Товар небольшой, но вместительный. Его высота 25 мм, ширина 6,5 см, длина 9 см. Объем при этом равен 50 мл. Посуда из качественного материала прослужит долго и дополнит аккуратную сервировку стола фарфоровыми сервизами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина90 мм
- Ширина65 мм
- Высота25 мм
- Вес0,112 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке144 шт