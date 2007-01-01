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Соусник «Кунстверк» прямоугольный фарфор 50 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» прямоугольный фарфор 50 мл, белый

Артикул: CH-062-776
6 оценок
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Фотография товара Соусник прямоугольный «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 144 штуки.

Соусник прямоугольный «Кунстверк» — стильная емкость для соусов. У него оригинальная прямоугольная форма и небольшая глубина, что дает возможность легко обмакивать кусочки мяса или закуски в различные добавки. Края немного приподнятые, угловатые.


Соусницу производят из фарфора, цвет белый. Товар небольшой, но вместительный. Его высота 25 мм, ширина 6,5 см, длина 9 см. Объем при этом равен 50 мл. Посуда из качественного материала прослужит долго и дополнит аккуратную сервировку стола фарфоровыми сервизами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Ширина65 мм
  • Высота25 мм
  • Вес0,112 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке144 шт

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