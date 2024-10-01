Товар в корзине. Перейти
Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый - фото 1

Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый

Артикул: CH-058-120
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для бокалов кожзаменитель, белый
Фотография товара Подставка для бокалов кожзаменитель, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Поднос «Проотель», овальный
Фотография товара Поднос «Проотель», овальный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр405 мм
  • Вес0.530 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, серебристый

12
В наличии 800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Ансер Голд», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Ансер Голд»

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый

13
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Скифская», произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Скифская»

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Тарелка для презентаций «Медитер», ширина 80мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка для презентаций «Медитер», ширина 80мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 980
Оптовая цена

Тарелка для презентаций «Медитер», ширина 80мм

14
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Русский Стандарт Голд - Русский Стандарт Империя», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Русский Стандарт Голд - Русский Стандарт Империя»

9
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Алабама Сэнд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алабама Сэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽

Нож столовый «Алабама Сэнд»

7
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, желтая

6
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Ро Дизайн Бай Кевала», произведённого компанией ChiedoCover
от4 740
Оптовая цена

Тарелка «Ро Дизайн Бай Кевала»

8
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мисосупница «Кунстверк», белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Мисосупница «Кунстверк», белый фарфор

6
В наличии 216 шт.

Другие товары из раздела подносы

Настоящее фото товара Поднос Проотель, прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
от430

Поднос Проотель, прорезиненный

10
В наличии 492 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D275, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Поднос Проотель D275, круглый

10
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D405, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от430

Поднос Проотель D405, коричневый

7
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», овальный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 830

Поднос «Проотель», овальный, пластик

12
В наличии
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Поднос «Проотель», пластиковый

10
В наличии 222 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», круглый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от600

Поднос «Проотель», круглый, черный

8
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от730

Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый

7
В наличии
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 010

Поднос «Проотель», прямоугольный

14
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный «Проотель», черный, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Поднос прорезиненный «Проотель», черный

15
В наличии 300 шт.

Товар в корзине

Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый
Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый
от 770
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, серебристый

12
В наличии 800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Ансер Голд», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Ансер Голд»

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый

13
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Скифская», произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Скифская»

14
В наличии 2 шт.