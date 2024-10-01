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Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 12 см, прозрачный. - фото 1Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 12 см, прозрачный. - фото 2

Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 12 см, прозрачный.

Артикул: CH-058-883
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина120 мм
  • Вес0,90 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

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