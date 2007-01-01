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Настоящее фото товара Лопатка с длинной ручкой перфорированная 45 см, произведённого компанией ChiedoCover
Лопатка с длинной ручкой перфорированная 45 см
42 оценки
1 190
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Лопатка с длинной ручкой перфорированная 45 см - фото 1

Лопатка с длинной ручкой перфорированная 45 см

Артикул: CH-018-297
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Материалметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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