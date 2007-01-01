Характеристики товара
Описание
В упаковке 500 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
В упаковке 500 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Ложка чайная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 14,1 см
Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм
Доска овальная для подачи из дуба, черная
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Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, красный
Емкость для соусов 350мл, красный, пластик
Емкость для соусов пластик 1000мл, пластик, белый
Ложка чайная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 14,1 см
Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм