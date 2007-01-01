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Пипетка для соусов «Фло», 500 шт, полиэтилен - фото 1

Пипетка для соусов «Фло», 500 шт, полиэтилен

Артикул: CH-062-736
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 500 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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