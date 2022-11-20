Характеристики товара
Описание
Материал - полисмола
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина100 мм
- Высота270 мм
- Материалполисмола
- Цветчерный
Материал - полисмола
Стойка орхидея Руди
Композиция розмарин Берг
Стойка люпин Самман
Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50
Лаванда Пуэрто
Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40
Вазон Аксарка, высокий 810
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп