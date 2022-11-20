Характеристики товара
Описание
Размер: 1450 x 350 x 1900 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
Размер: 1450 x 350 x 1900 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
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