Характеристики товара
Описание
Размер: 800 x 310 x 1700 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
Размер: 800 x 310 x 1700 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
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