Товар в корзине. Перейти
Стеллаж 29 - фото 1Стеллаж 29 - фото 2

Стеллаж 29

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеллаж 28
Стеллаж 28
Следующий Стеллаж Лофт 30, разборный
Стеллаж 28

Характеристики товара

Описание

Размер: 800 x 310 x 1700 мм

Материал каркаса: металл

Материал полок: дерево

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Стеллаж 01Настоящее фото товара Стеллаж 01, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
95Хит

Стеллаж 01

Стеллаж 02Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
26Хит

Стеллаж 02

Стеллаж 03Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
90Хит

Стеллаж 03

Стеллаж 04Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
91Хит

Стеллаж 04

Стеллаж 05Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
13

Стеллаж 05

Стеллаж 06Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
9

Стеллаж 06

Стеллаж 07Настоящее фото товара Стеллаж 07, произведённого компанией ChiedoCover
25 590
10

Стеллаж 07

Стеллаж 08Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
7

Стеллаж 08

Стеллаж 09Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
78 900
8

Стеллаж 09

Стеллаж 10Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
14

Стеллаж 10

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 267, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
13

Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 267

Настоящее фото товара Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252, произведённого компанией ChiedoCover
12 630
Оптовая цена
11

Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252

Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Диван Моби Дик кофе

Настоящее фото товара Чехол 46 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от450
5

Чехол 46 из плотного спандекса

Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от490
15

Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от590
12

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса

Настоящее фото товара Подушка Лебяжий пух Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
12

Подушка Лебяжий пух Люкс

Настоящее фото товара Подушка бамбук мф, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
15

Подушка бамбук мф

Настоящее фото товара Стеллаж 62, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
10

Стеллаж 62

Настоящее фото товара Настольная лампа Grace белая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
11

Настольная лампа Grace белая

В наличии 50 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 15 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден