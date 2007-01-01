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Настоящее фото товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый
48 оценок
6 79057
15 790 ₽
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый

Артикул: CH-033-876
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Дольче с деревянным каркасом комбинирует комфорт и стиль, что делает его подходящим как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье гарантирует отличную поддержку, благодаря чему можно оставаться в сидячем положении в течение длительного времени.

Преимущества:

Комфорт: мягкое сиденье создает уютную обстановку, подходящую для принятия пищи или общения.
Практичность: обивка обладает износостойкими свойствами, что облегчает уход, особенно в заведения с высокой проходимостью.
Прочность: прочный деревянный каркас обеспечивает устойчивость и долговечность при эксплуатации.
Эстетика: благодаря классическому стилю и натуральным материалам стул гармонично вписывается в любой интерьер.


В характеристике упаковки изделие полностью в разборе в коробке.


Характеристики упаковки в сборе:
Габариты упаковки:
Количество изделий в упаковке: 1 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук
  • Материал ножекбук
  • Цветбелый, фиолетовый, под лак
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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