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Полукресло Dolche, велюр Holland 38 фиолетовый - фото 1Полукресло Dolche, велюр Holland 38 фиолетовый - фото 2Полукресло Dolche, велюр Holland 38 фиолетовый - фото 3Полукресло Dolche, велюр Holland 38 фиолетовый - фото 4Полукресло Dolche, велюр Holland 38 фиолетовый - фото 5

Полукресло Dolche, велюр Holland 38 фиолетовый

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Стул Николет, беленый дуб

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбелый, фиолетовый
  • Материал ножекбук
  • Страна изготовленияРоссия

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