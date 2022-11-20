Характеристики товара
Описание
Ширина: 100 см
Глубина: 41 см
Высота: 200 см
Материал: массив дерева, металл
Толщина столешницы: 2 см
Размер профиля: 2 см
Ширина: 100 см
Глубина: 41 см
Высота: 200 см
Материал: массив дерева, металл
Толщина столешницы: 2 см
Размер профиля: 2 см
Чехол 10
Чехол 34
Стул Квини, розовый
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр
Стеллаж 23
Стеллаж 45
Люстра Bella 50
Подстолье Малевич №1, барное
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
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Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден