Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина360 мм
- Высота1660 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стеллаж лофт из массива, Нила для вина
Нила, стеллаж лофт, массив, 5 ящиков
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Нила, стеллаж лофт, 2 белых ящика, массив
Нила, стеллаж лофт с отделением для хранения вина, массив
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