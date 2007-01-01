Характеристики товара
Описание
Стеллаж в современном стиле из металла идеально подходит для размещения растений, фотографий и других декоративных элементов, которые могут визуально оживить интерьер. Его дизайн прекрасно вписывается в современные квартиры, офисы и дачи, создавая стильное и гармоничное пространство. Этот предмет мебели подойдет для гостиной, прихожей или другой комнаты. Также напольный стеллаж лофт послужит местом отличным для хранения канцелярских принадлежностей в офисе и кабинее. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. В собранном виде: высота 1150мм, ширина 350мм, глубина 350мм, расстояние между полками 355мм. Размер упаковки: 1175мм длина, 365мм ширина, 95мм высота. Вес с упаковкой 11кг, без упаковки 10.3кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1120 мм
- Вес10.3 кг
- Материалметалл, ЛДСП
- Цветлофт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1175 мм
- Высота упаковки365 мм
- Глубина упаковки95 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет