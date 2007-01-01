Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стеллаж Loft Small, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Loft Small
5 оценок
3 990
Стеллаж Loft Small - фото 1

Стеллаж Loft Small

Артикул: CH-079-931
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1120 мм
  • Вес10.3 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стеллаж в современном стиле из металла идеально подходит для размещения растений, фотографий и других декоративных элементов, которые могут визуально оживить интерьер. Его дизайн прекрасно вписывается в современные квартиры, офисы и дачи, создавая стильное и гармоничное пространство. Этот предмет мебели подойдет для гостиной, прихожей или другой комнаты. Также напольный стеллаж лофт послужит местом отличным для хранения канцелярских принадлежностей в офисе и кабинее. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. В собранном виде: высота 1150мм, ширина 350мм, глубина 350мм, расстояние между полками 355мм. Размер упаковки: 1175мм длина, 365мм ширина, 95мм высота. Вес с упаковкой 11кг, без упаковки 10.3кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1120 мм
  • Вес10.3 кг
  • Материалметалл, ЛДСП
  • Цветлофт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1175 мм
  • Высота упаковки365 мм
  • Глубина упаковки95 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

