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Стеллаж Step

Артикул: CH-050-166
11 оценок
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Стеллаж Leonor

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота750 мм
  • Материалметалл, сосна
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты полок

Стеллаж Step - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка
Стеллаж Step - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж Step - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж Step - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж Step - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж Step - полки в цвете БелыйБелый
Стеллаж Step - полки в цвете ВишняВишня
Стеллаж Step - полки в цвете БукБук
Стеллаж Step - полки в цвете ОрехОрех
Стеллаж Step - полки в цвете ВенгеВенге

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