Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Высота750 мм
- Материалметалл, сосна
- Страна изготовленияРоссия
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