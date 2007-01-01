Характеристики товара
Описание
Барный стул Saen №6 – стильное решение для современных пространств
Минималистичный барный стул с продуманной эргономикой станет идеальным выбором для баров, ресторанов и кафе. Сочетание серого сиденья и матового металлокаркаса создает лаконичный индустриальный образ.
Преимущества для бизнеса:
✔ Эргономичный комфорт – удобное сиденье с поясничной поддержкой
✔ Повышенная устойчивость – усиленная металлическая конструкция
✔ Современный дизайн – чистые линии и нейтральная цветовая гамма
✔ Практичность – износостойкие материалы для интенсивной эксплуатации
Этот стул – не просто мебель, а важный элемент создания атмосферы вашего заведения. Его универсальный дизайн впишется в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Высота960 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Вес4.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет