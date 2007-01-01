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Настоящее фото товара Стул барный Saen №6, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Saen №6
139 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
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Хит

Стул барный Saen №6

Артикул: CH-015-308
139 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес4.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Saen №6 – стильное решение для современных пространств

Минималистичный барный стул с продуманной эргономикой станет идеальным выбором для баров, ресторанов и кафе. Сочетание серого сиденья и матового металлокаркаса создает лаконичный индустриальный образ.

Преимущества для бизнеса:
✔ Эргономичный комфорт – удобное сиденье с поясничной поддержкой
✔ Повышенная устойчивость – усиленная металлическая конструкция
✔ Современный дизайн – чистые линии и нейтральная цветовая гамма
✔ Практичность – износостойкие материалы для интенсивной эксплуатации

Этот стул – не просто мебель, а важный элемент создания атмосферы вашего заведения. Его универсальный дизайн впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул барный Saen №6 - каркас в цвете СереброСеребро
Стул барный Saen №6 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул барный Saen №6 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул барный Saen №6 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул барный Saen №6 - каркас в цвете ПиранПиран
Стул барный Saen №6 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул барный Saen №6 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул барный Saen №6 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул барный Saen №6 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
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