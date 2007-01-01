Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол 1206DP, алюминий
Стол 1206DP, алюминий
10 оценок
9 090
Стол 1206DP, алюминий - фото 1Стол 1206DP, алюминий - фото 2Стол 1206DP, алюминий - фото 3Стол 1206DP, алюминий - фото 4
Стол 1206DP, алюминий

Артикул: CH-081-894
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота700 мм
  • Диаметр550 мм
Характеристики товара

Описание

Стол алюминиевый.
Каркас - алюминий. Столешница: деревянные перекладины. Верхний крест: 300х300мм сплав чугуна. Труба: Ø58, толщина стенки 1.1мм. Основание крестовое: 580х580мм из алюминия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота700 мм
  • Диаметр550 мм
  • Вес7 кг
  • Материалалюминий, дерево
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветхромированный, светлое дерево
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки7.40 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

