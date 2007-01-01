Характеристики товара
Описание
Стол алюминиевый.
Каркас - алюминий. Столешница: деревянные перекладины. Верхний крест: 300х300мм сплав чугуна. Труба: Ø58, толщина стенки 1.1мм. Основание крестовое: 580х580мм из алюминия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота700 мм
- Диаметр550 мм
- Вес7 кг
- Материалалюминий, дерево
- Материал столешницыдерево
- Материал каркасаалюминий
- Цветхромированный, светлое дерево
- ФормаКвадратная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки7.40 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет