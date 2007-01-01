Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол складной Тейкли 180Л, белый
Стол складной Тейкли 180Л, белый
104 оценки
6 490
Стол складной Тейкли 180Л, белый - фото 1Стол складной Тейкли 180Л, белый - фото 2Стол складной Тейкли 180Л, белый - фото 3Стол складной Тейкли 180Л, белый - фото 4Стол складной Тейкли 180Л, белый - фото 5Стол складной Тейкли 180Л, белый - фото 6Стол складной Тейкли 180Л, белый - фото 7
Стол складной Тейкли 180Л, белый

Артикул: CH-031-295
Основные характеристики
  • Длина1810 мм
  • Ширина745 мм
  • Высота745 мм
  • Расстояние между ножек580/1490 мм
Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

