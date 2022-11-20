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Стол Мюнхен большой

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Характеристики товара

Описание

Подстолье стола Мюнхен изготовлено из массива дуба и покрыто бесцветным натуральным маслом. Столешницы изготовлены из высококачественного МДФ фанерованного шпоном дуба. В сложенном состоянии стол имеет габаритные размеры 1300х900х750 мм. , в разложенном состоянии 2300х900х750 мм.
Данный стол в цвете Выбеленный дуб и Прованс маслом не покрывается!

Ширина: 130/230 см

Глубина: 90 см

Высота: 75 см

Упаковка 1 место
Вес изделия: 47 кг
Габариты упаковки 1340х940х100

Материал: Дуб
Материал столешницы: Шпон Дуба
Материал кромки: Шпон Дуба
Материал ножек: Массив Дуба
Материал подстолья: Массив Дуба
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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