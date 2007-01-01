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Стол Амадей, белый матовый

Артикул: CH-075-931
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструктивные особенности:

Форма: круглая раздвижная

Основание: колонна + 4 ножки

Тип конструкции: сборно-разборная

Механизм трансформации: плавное раздвижение с фиксатором

Финишное покрытие: эмаль

Вставка: бабочка

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900/1300 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес35 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый
  • Цвет ножекбелый матовый
  • ФормаКруглая, Овальная
  • Материал ножекмассив бука

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Глубина упаковки635 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Амадей, белый матовый
Стол Амадей, белый матовый
18 090
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