Характеристики товара
Описание
Конструктивные особенности:
Форма: круглая раздвижная
Основание: колонна + 4 ножки
Тип конструкции: сборно-разборная
Механизм трансформации: плавное раздвижение с фиксатором
Финишное покрытие: эмаль
Вставка: бабочка
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900/1300 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес35 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябук
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый
- Цвет ножекбелый матовый
- ФормаКруглая, Овальная
- Материал ножекмассив бука
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки210 мм
- Глубина упаковки635 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет