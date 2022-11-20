Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Дорсет молочный - фото 1Стол деревянный Дорсет молочный - фото 2Стол деревянный Дорсет молочный - фото 3Стол деревянный Дорсет молочный - фото 4Стол деревянный Дорсет молочный - фото 5Стол деревянный Дорсет молочный - фото 6Стол деревянный Дорсет молочный - фото 7Стол деревянный Дорсет молочный - фото 8Стол деревянный Дорсет молочный - фото 9Стол деревянный Дорсет молочный - фото 10

Стол деревянный Дорсет молочный

Артикул: CH-035-603
49 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Дейвер орех темный
Стол деревянный Дейвер орех темный
Следующий Стол деревянный Дорсет орех
Стол деревянный Дейвер орех темный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота760 мм
  • Вес76 кг
  • Объем0.314 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол АннебонНастоящее фото товара Стол Аннебон, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол Аннебон

43
Стол обеденный «Ансени»Настоящее фото товара Стол обеденный «Ансени», произведённого компанией ChiedoCover
62 390
Оптовая цена

Стол обеденный «Ансени»

30
Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое маслоНастоящее фото товара Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое масло, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое масло

47
Стол Нарвик дуб, тон БерезаНастоящее фото товара Стол Нарвик дуб, тон Береза, произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена

Стол Нарвик дуб, тон Береза

35
Стол Нарвик дуб, тон КоньякНастоящее фото товара Стол Нарвик дуб, тон Коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
48 690
Оптовая цена

Стол Нарвик дуб, тон Коньяк

40
Стол Оранж дуб, тон ТерраНастоящее фото товара Стол Оранж дуб, тон Терра, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол Оранж дуб, тон Терра

43
Стол обеденный «Нуэр»Настоящее фото товара Стол обеденный «Нуэр», произведённого компанией ChiedoCover
74 890
Оптовая цена

Стол обеденный «Нуэр»

42
Cтол обеденный «Аньес»Настоящее фото товара Cтол обеденный «Аньес», произведённого компанией ChiedoCover
58 390
Оптовая цена

Cтол обеденный «Аньес»

30
Стол обеденный «Апьето»Настоящее фото товара Стол обеденный «Апьето», произведённого компанией ChiedoCover
58 390
Оптовая цена

Стол обеденный «Апьето»

35
Настоящее фото товара Стол Мосул дуб, тон махагон, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Стол Мосул дуб, тон махагон

32

С этим товаром покупают

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

31
Распродажа
Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79015
5 590 ₽

Стул Кроссбэк дерево, венге

76
Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Стол пластиковый плетеный Riva

38
Банкетка ДжоплинНастоящее фото товара Банкетка Джоплин, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Банкетка Джоплин

92
Диван раскладной LOAN, зеленыйНастоящее фото товара Диван раскладной LOAN, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
113 290
Оптовая цена

Диван раскладной LOAN, зеленый

57
Скамья Вилвуд, 3х-местнаяНастоящее фото товара Скамья Вилвуд, 3х-местная, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Скамья Вилвуд, 3х-местная

35
Настоящее фото товара Стул Kenner 129s, микровелюр серый/ ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Kenner 129s, микровелюр серый/ ножки черные

80

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамикаНастоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от109 24110
120 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

35
В наличии 9 шт.
Стол Boston, прозрачный, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло

52
Стол Slab, серый дубНастоящее фото товара Стол Slab, серый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стол Slab, серый дуб

50
Стол Кейтлин серый / черныйНастоящее фото товара Стол Кейтлин серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 390
Оптовая цена

Стол Кейтлин серый / черный

48
Стол Торвальд белый мрамор / черныйНастоящее фото товара Стол Торвальд белый мрамор / черный, произведённого компанией ChiedoCover
56 290
Оптовая цена

Стол Торвальд белый мрамор / черный

41
Распродажа
Стол деревянный Джиан дуб вотан, белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Джиан дуб вотан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19014
9 440 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Джиан дуб вотан, белый

42
Стол стеклянный Space 140 белыйНастоящее фото товара Стол стеклянный Space 140 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 640
Оптовая цена

Стол стеклянный Space 140 белый

45
Стол Rondo 100-135*100 бук/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 бук/белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Стол Rondo 100-135*100 бук/белый

35
В наличии 100 шт.
Стол Jilianna, лофтНастоящее фото товара Стол Jilianna, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Стол Jilianna, лофт

61
New
Стол пластиковый Sky Table 70Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table 70, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table 70

9
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Стол деревянный Дорсет молочный
Стол деревянный Дорсет молочный
от 42 090
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

31
Распродажа
Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79015
5 590 ₽

Стул Кроссбэк дерево, венге

76
Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Стол пластиковый плетеный Riva

38
Банкетка ДжоплинНастоящее фото товара Банкетка Джоплин, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Банкетка Джоплин

92