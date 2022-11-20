Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина1200 мм
- Высота760 мм
- Вес76 кг
- Объем0.314 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест4
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Аннебон
Стол обеденный «Ансени»
Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое масло
Стол Нарвик дуб, тон Береза
Стол Нарвик дуб, тон Коньяк
Стол Оранж дуб, тон Терра
Стол обеденный «Нуэр»
Cтол обеденный «Аньес»
Стол обеденный «Апьето»
Стол Мосул дуб, тон махагон
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стол пластиковый плетеный Riva
Банкетка Джоплин
Диван раскладной LOAN, зеленый
Скамья Вилвуд, 3х-местная
Стул Kenner 129s, микровелюр серый/ ножки черные
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика
Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло
Стол Slab, серый дуб
Стол Кейтлин серый / черный
Стол Торвальд белый мрамор / черный
Стол деревянный Джиан дуб вотан, белый
Стол стеклянный Space 140 белый
Стол Rondo 100-135*100 бук/белый
Стол Jilianna, лофт
Стол пластиковый Sky Table 70