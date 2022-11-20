Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес23 кг
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый, белый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Brick M 140, Оникс/ черный
Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, белый с патиной
Стол Рим 1200, раздвижной, квадрат, венге/ белый, стеклянная столешница
Стол Вега D100, Дуб Канзас/ черный каркас
Стол раскладной Monroe 160, испанская керамика белая
Стол Goldie, мрамор, закаленное стекло
Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон
Журнальный стол Бернард орех с коричневой патиной
Стол деревянный Форли бетон / черный матовый
Стол барный Лондэйл
Стул 06113АМ белый
Стул Elton, желтый
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Стул Алексис велюр сине-зелёный
Стул Алексис велюр оранжевый
Стул Одди, велюр синий
Стул Логан NEW велюр зеленый
Стул Franc, серый
Стул Dublin
Стул Kamelia, серый, золотой каркас
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка
Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп
Стол раздвижной Lund, дуб грендсон, лдсп
Стол Toronto, круглый, дуб
Стол Нейтон мрамор белый / белый
Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной
Стол барный Form 60*60 черный
Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый
Стол Klint бежевый