Товар в корзине. Перейти
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото - фото 1Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото - фото 2Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото - фото 3Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото - фото 4

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Следующий Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро

Характеристики товара

Описание

Консоль БРУКЛИН, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 128*45*16,5

Масса брутто: 19,0 кг.

Объем: 0,095

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина400 мм
  • Вес16 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки165 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки19 кг

Похожие товары

Консольный столик Инсигния 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
23 99051
47 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро

В наличии 16 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
27 99045
49 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99052
61 990 ₽
10

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

В наличии 24 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 темныйНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
29 99054
64 990 ₽
7

Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный

В наличии 51 шт.
Консоль Таун 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99053
37 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль Таун 115*30 серебро

В наличии 53 шт.
Консоль Таун 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99059
45 990 ₽Оптовая цена
10

Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke

В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в золотой рамке, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
7

Прямоугольное зеркало в золотой рамке

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в золотой оправе, произведённого компанией ChiedoCover
от47 190
11

Прямоугольное зеркало в золотой оправе

Настоящее фото товара Зеркало в золотой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
13

Зеркало в золотой раме

Настоящее фото товара Зеркало с широкой золотой оправой, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
13

Зеркало с широкой золотой оправой

Другие товары из разделамебель для прихожей
Настоящее фото товара Зеркало Найроби, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
5

Зеркало Найроби

Настоящее фото товара Круглое зеркало в бронзовой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
15

Круглое зеркало в бронзовой раме

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в серебристой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
11

Прямоугольное зеркало в серебристой раме

Настоящее фото товара Зеркало в золотой оправе, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790
11

Зеркало в золотой оправе

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в черной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
12

Прямоугольное зеркало в черной раме

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в бежевой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
11

Прямоугольное зеркало в бежевой раме

Настоящее фото товара Зеркало в серебристой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
8

Зеркало в серебристой раме

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в серебряной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от44 890
14

Прямоугольное зеркало в серебряной раме

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в серой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
13

Прямоугольное зеркало в серой раме

Настоящее фото товара Зеркало в золотистой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
12

Зеркало в золотистой раме

С этим товаром покупают
Стул Венеция, без подушкиНастоящее фото товара Стул Венеция, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
6

Стул Венеция, без подушки

Стул-кресло Кантри, без подушкиНастоящее фото товара Стул-кресло Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
9

Стул-кресло Кантри, без подушки

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K41, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
7

Чайник гостиничный электрический K41

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42W, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
9

Чайник гостиничный электрический K42W

Диван Sigma двухместныйНастоящее фото товара Диван Sigma двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена
6

Диван Sigma двухместный

Кресло Sigma одноместноеНастоящее фото товара Кресло Sigma одноместное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
14

Кресло Sigma одноместное