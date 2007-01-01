Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина400 мм
- Глубина1200 мм
- Высота780 мм
- Вес16 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки165 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики1280
- Изделия стопируютсяНет