Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
26 оценок
23 99057
54 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото - фото 1Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото - фото 2Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото - фото 3Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото - фото 4
Распродажа

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

Артикул: CH-004-261
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Фотография товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото от компании ChiedoCover.
Следующий Консольный столик Инсигния 115 х 30 золото
Фотография товара Консольный столик Инсигния 115 х 30 золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
  • Вес16 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки165 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

500
Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стол Престиж, складной

32
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от83 99026
111 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная

26
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 890
Оптовая цена

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, дуб молочный

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5907
4 890 ₽

Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 540

Стол Лидер 1, 1200х600, белый

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 1, 900*600, бук, черный, кромка ПВХ, без отбойников

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный, кромка ПВХ

7
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
Фотография товара Стол раздвижной Ронил, массив бука, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Ронил, массив бука, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Стол раздвижной Ронил, массив бука, коричневый

10
Фотография товара Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха, произведённого компанией ChiedoCover
112 990

Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха

8
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, светло-коричневый
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Фотография товара Стол Луис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Луис, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Стол Луис

43
Настоящее фото товара Стол журнальный №3, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стол журнальный №3

41
Фотография товара Стол Зендив, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол Зендив, белый

32
Распродажа
Фотография товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от24 29064
65 990 ₽Оптовая цена

Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от44 39057
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол Детройт, белый, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена

Стол Детройт, белый, раздвижной

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол пластиковый Сан, прямоугольный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Сан, прямоугольный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Сан, прямоугольный, коричневый

7
  • белый
  • зеленый
  • коричневый
Фотография товара Керамический стол Памелла 140(200)х80 кармен лайт грей / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Керамический стол Памелла 140(200)х80 кармен лайт грей / черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 690

Керамический стол Памелла 140(200)х80 кармен лайт грей / черный

13
В наличии 4 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Клир, черный/керамика бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Клир, черный/керамика бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Стол Клир, черный/керамика бежевая

15
  • бежевый, черный
  • белый, черный
В наличии 5 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Биллоу , черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Биллоу , черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
76 190

Стол Биллоу , черный/керамика белая

7

Товар в корзине

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
от 23 990
54 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности