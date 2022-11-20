Характеристики товара
Описание
Консоль БРУКЛИН, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*45*16,5
Масса брутто: 19,0 кг.
Объем: 0,095
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1200 мм
- Длина400 мм
- Вес16 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки165 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки19 кг