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Стол Бруклин 120 x 60 золото - фото 1Стол Бруклин 120 x 60 золото - фото 2Стол Бруклин 120 x 60 золото - фото 3Стол Бруклин 120 x 60 золото - фото 4

Стол Бруклин 120 x 60 золото

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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол БРУКЛИН, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 128*65,5*14

Масса брутто: 22,5 кг.

Объем: 0,116

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки655 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки22.50 кг

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