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Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Бруклин 120 x 60 золото
26 оценок
22 89056
51 990 ₽
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Стол Бруклин 120 x 60 золото - фото 1Стол Бруклин 120 x 60 золото - фото 2Стол Бруклин 120 x 60 золото - фото 3Стол Бруклин 120 x 60 золото - фото 4
Распродажа

Стол Бруклин 120 x 60 золото

Артикул: CH-004-249
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол БРУКЛИН, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота400 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки655 мм
  • Вес упаковки22.5 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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