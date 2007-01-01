Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха
15 оценок
110 990
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 1Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 2Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 3Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 4Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 5Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 6

Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха

Артикул: CH-089-000
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Такер полубарный, белый деревянный
Фотография товара Стул Такер полубарный, белый деревянный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Ститч, вельвет серый
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Вейтт — сочетание натуральных материалов и выразительного дизайна. Обеденный стол Вейтт привлекает внимание оригинальной геометрией основания и элегантной столешницей с керамическим покрытием под мрамор. Сочетание благородной текстуры орехового дерева и выразительного мраморного рисунка делает модель стильным акцентом интерьера. Столешница выполнена из керамики толщиной 12 мм. Материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам, влаге и перепадам температур. Керамическая поверхность не впитывает загрязнения, проста в уходе и долго сохраняет первоначальный внешний вид даже при ежедневной эксплуатации. Опоры изготовлены из массива дерева с отделкой под орех. Натуральная древесина ценится за прочность, долговечность и выразительную текстуру. Такое основание обеспечивает устойчивость конструкции и подчеркивает премиальный характер модели. Размер столешницы 180х100 см позволяет с комфортом разместить до 6 человек для семейных ужинов, встреч с друзьями или праздничных мероприятий. Благодаря продуманной конструкции ножек сидящим удобно располагаться с любой стороны стола. Стол Вейтт станет отличным решением для кухни, гостиной, обеденной зоны, современного кафе или ресторана. Надежные материалы, лаконичная форма и выразительное основание делают модель не только функциональным предметом мебели, но и важным элементом интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1600 мм
  • Материалдерево, массив, керамика
  • Материал столешницыкерамика
  • Модификации столаСкругленные углы
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Вес упаковки52 кг
  • Объём упаковки0.63 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Маргит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маргит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стол Маргит

41
Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена

Стол обеденный Кенвуд

30
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Leith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leith, произведённого компанией ChiedoCover
от19 8902
20 290 ₽

Стол Leith

15
Распродажа
Фотография товара Стол лофт Ray HPL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ray HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29016
8 590 ₽

Стол лофт Ray HPL

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, белый, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, белый, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7908
4 090 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, белый, черный, кромка ПВХ, без отбойников

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2,1800*800, белый, шампань

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, белый, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, белый, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800, уличный из реек, белый, темный орех

5
Фотография товара Стол Элф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Элф, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стол Элф

11
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, серый каспий, черный муар

5
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 89063
54 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
от116 990

Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей

34
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

36
Распродажа
Настоящее фото товара Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
от15 79054
33 990 ₽Оптовая цена

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром

26
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол письменный Орион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Орион, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол письменный Орион

12
Фотография товара Стол Лерсен 138*83*75, закаленное стекло, мрамор 10, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лерсен 138*83*75, закаленное стекло, мрамор 10, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Стол Лерсен 138*83*75, закаленное стекло, мрамор 10, черный

5
Фотография товара Стол обеденный Сенаф, 180*90*75, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Сенаф, 180*90*75, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Стол обеденный Сенаф, 180*90*75, керамика, металл, черный

12
Фотография товара Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
49 390

Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор

15
В наличии 34 шт.
Фотография товара Обеденный стол Итинерари, раздвижной, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Итинерари, раздвижной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
34 655

Обеденный стол Итинерари, раздвижной, белый

6
В наличии 6 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Клир, черный/керамика бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Клир, черный/керамика бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Стол Клир, черный/керамика бежевая

15
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха
Стол обеденный Вейтт 160х100 см керамика мокко, мрамор, шпон ореха
110 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности