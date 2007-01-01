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Настоящее фото товара Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха
8 оценок
112 990
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 1Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 2Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 3Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 4Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 5Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха - фото 6

Стол обеденный Вейтт 180х100 см, керамика мокко, мрамор, шпон ореха

Артикул: CH-089-003
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Вейтт — сочетание натуральных материалов и выразительного дизайна. Обеденный стол Вейтт привлекает внимание оригинальной геометрией основания и элегантной столешницей с керамическим покрытием под мрамор. Сочетание благородной текстуры орехового дерева и выразительного мраморного рисунка делает модель стильным акцентом интерьера. Столешница выполнена из керамики толщиной 12 мм. Материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам, влаге и перепадам температур. Керамическая поверхность не впитывает загрязнения, проста в уходе и долго сохраняет первоначальный внешний вид даже при ежедневной эксплуатации. Опоры изготовлены из массива дерева с отделкой под орех. Натуральная древесина ценится за прочность, долговечность и выразительную текстуру. Такое основание обеспечивает устойчивость конструкции и подчеркивает премиальный характер модели. Размер столешницы 180х100 см позволяет с комфортом разместить до 8 человек для семейных ужинов, встреч с друзьями или праздничных мероприятий. Благодаря продуманной конструкции ножек сидящим удобно располагаться с любой стороны стола. Стол Вейтт станет отличным решением для кухни, гостиной, обеденной зоны, современного кафе или ресторана. Надежные материалы, лаконичная форма и выразительное основание делают модель не только функциональным предметом мебели, но и важным элементом интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Материалдерево, массив, керамика
  • Материал столешницыкерамика
  • Модификации столаСкругленные углы
  • Цветкоричневый, светло-коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1120 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Вес упаковки46 кг
  • Объём упаковки0.70 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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