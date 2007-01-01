Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Вейтт — сочетание натуральных материалов и выразительного дизайна. Обеденный стол Вейтт привлекает внимание оригинальной геометрией основания и элегантной столешницей с керамическим покрытием под мрамор. Сочетание благородной текстуры орехового дерева и выразительного мраморного рисунка делает модель стильным акцентом интерьера. Столешница выполнена из керамики толщиной 12 мм. Материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам, влаге и перепадам температур. Керамическая поверхность не впитывает загрязнения, проста в уходе и долго сохраняет первоначальный внешний вид даже при ежедневной эксплуатации. Опоры изготовлены из массива дерева с отделкой под орех. Натуральная древесина ценится за прочность, долговечность и выразительную текстуру. Такое основание обеспечивает устойчивость конструкции и подчеркивает премиальный характер модели. Размер столешницы 180х100 см позволяет с комфортом разместить до 8 человек для семейных ужинов, встреч с друзьями или праздничных мероприятий. Благодаря продуманной конструкции ножек сидящим удобно располагаться с любой стороны стола. Стол Вейтт станет отличным решением для кухни, гостиной, обеденной зоны, современного кафе или ресторана. Надежные материалы, лаконичная форма и выразительное основание делают модель не только функциональным предметом мебели, но и важным элементом интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Диаметр1800 мм
- Материалдерево, массив, керамика
- Материал столешницыкерамика
- Модификации столаСкругленные углы
- Цветкоричневый, светло-коричневый
- Страна изготовленияКитай
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1120 мм
- Высота упаковки110 мм
- Вес упаковки46 кг
- Объём упаковки0.70 м3
- Изделия стопируютсяНет