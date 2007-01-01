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Стол Delina, керамика, черный глянец

Артикул: CH-078-316
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600/2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Delina, керамика, черный глянец
Стол Delina, керамика, черный глянец
78 790
В корзине

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