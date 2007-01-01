Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика - фото 1Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика - фото 2Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика - фото 3

Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика

Артикул: CH-076-994
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол пластиковый обеденный Roma
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Roma от компании ChiedoCover.
Следующий Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота770 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки128.48 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела обеденные столы

Товар в корзине

Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика
Стол обеденный раскладной Arium 1120(30+30)х90х77, белая керамика
233 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.