Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота770 мм
- Вес43 кг
- Объем0.3 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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