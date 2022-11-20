Товар в корзине. Перейти
Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб - фото 1

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Дурбан для четырёх сотрудников, серый
Стол Дурбан для четырёх сотрудников, серый
Следующий Стол Дурбан для четырёх сотрудников, бук бавария
Стол Дурбан для четырёх сотрудников, серый

Характеристики товара

Описание

Минималистический комплект офисной мебели идеально подойдет для экономичного обустройства рабочих мест. Простая геометрия изделий создает строгое настроение в офисе, а корпусные сегменты столов легко трансформируются в зависимости от требований конкретного помещения.

В данную комплектацию входит:

Стол угловой левый - 2 шт

Стол угловой правый - 2 шт

Тумба приставная - 4 шт

Маленький Экран - 2 шт

Длинный Экран - 2 шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина3300 мм
  • Глубина3200 мм
  • Вес380 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1620 мм
  • Высота упаковки1220 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки1.26 м3
  • Вес упаковки380 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Лофт-7

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

С этим товаром покупают
Кресло Ева ЛайтНастоящее фото товара Кресло Ева Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
10

Кресло Ева Лайт

Стул МиксНастоящее фото товара Стул Микс, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
109Хит

Стул Микс

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
12

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

Стул офисный Сиана велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул офисный Сиана велюр зеленый

В наличии 14 шт.
Orion CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Orion CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
13

Orion CF Экокожа Черный

Стул Озаль, голубойНастоящее фото товара Стул Озаль, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
6

Стул Озаль, голубой

Кресло поворотное Pegas, синий, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Pegas, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
16 9908
18 390 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Pegas, синий, ткань

Другие товары из разделаофисные столы с перегородкой
Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от101 490
Оптовая цена
5

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, дуб крафт

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, итальянский орехНастоящее фото товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от68 390
Оптовая цена
13

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, итальянский орех

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, вишняНастоящее фото товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от68 390
Оптовая цена
8

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, вишня

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
7

Стол Решт для 2-х сотрудников, венге

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, белый

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
14

Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
6

Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
14

Стол Решт для 2-х сотрудников, серый

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария