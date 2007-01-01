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Настоящее фото товара Стол Стилл, черный/керамика бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Стилл, черный/керамика бежевая
11 оценок
28 690
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Стол Стилл, черный/керамика бежевая - фото 1Стол Стилл, черный/керамика бежевая - фото 2Стол Стилл, черный/керамика бежевая - фото 3Стол Стилл, черный/керамика бежевая - фото 4Стол Стилл, черный/керамика бежевая - фото 5

Стол Стилл, черный/керамика бежевая

Артикул: CH-088-586
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол с керамической столешницей и синхронным механизмом раскладки. Скругленные края для безопасности. Подстолье изготовлено из прочных материалов. Стильный дизайн и высокое качество сборки.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол продуман для удобного ежедневного использования. За ним удобно и свободно сидеть, ничего не мешается, все раскладывается четко и легко.

Столешница премиум-класса

Столешница имеет современную эргономичную форму с полностью скругленными углами и смотрится актуально и дорого.

Высокая надежность материалов

Тонкие, но прочные опоры этой серии оставляют максимальное место для ног. Рама и опоры практически не имеют швов благодаря сверхточной лазерной резке, а сварочные швы выполнены роботозированной сваркой. На выходе получается идеальное качество стыков.

Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес48.8 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветбежевый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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