Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Столешница: массив древесины
Большой стол (ВхШхГ): 60х50х34 см
Средний стол (ВхШхГ): 50х44х33 см
Маленький стол (ВхШхГ): 40х39х29 см
Каркас: металл
Столешница: массив древесины
Большой стол (ВхШхГ): 60х50х34 см
Средний стол (ВхШхГ): 50х44х33 см
Маленький стол (ВхШхГ): 40х39х29 см
Тарелка глубокая Кунстверк D20.8
Вешалка Cтандарт 2/5 черный
Вешалка Cтандарт 2/7 черный
Покрывало PN 220-124
Покрывало PN 220-125
Стеллаж 66
Стеллаж 67
Кресло обеденное Венеция
Стол садовый G005T
Подстолье Ярис №1
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди