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Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - фото 1Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - фото 2Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - фото 3Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - фото 4Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - фото 5Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - фото 6

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас

16 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: металл

Столешница: массив древесины

Большой стол (ВхШхГ): 60х50х34 см

Средний стол (ВхШхГ): 50х44х33 см

Маленький стол (ВхШхГ): 40х39х29 см

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Варианты столешницы

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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