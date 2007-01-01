Характеристики товара
Описание
Стол с керамической столешницей и синхронным механизмом раскладки. Скругленные края для безопасности. Подстолье изготовлено из прочных материалов. Стильный дизайн и высокое качество сборки.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Этот стол разработан для ежедневного использования с максимальным комфортом. Он предоставляет полную свободу движений и удобство благодаря продуманному расположению каждой детали, которые легко доступны без лишних усилий.
Столешница премиум-класса
Столешница имеет современную эргономичную форму с полностью скругленными углами и смотрится актуально и дорого
Высокая надежность материалов
Тонкие, но прочные опоры этой серии оставляют максимальное место для ног. Рама и опоры практически не имеют швов благодаря сверхточной лазерной резке, а сварочные швы выполнены роботозированной сваркой. На выходе получается идеальное качество стыков
Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1600 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес48.8 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка400 мм
- Цветбелый, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет