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Настоящее фото товара Стол Стилл, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Стилл, белый/керамика белая
7 оценок
27 290
Товар в корзине. Перейти
Стол Стилл, белый/керамика белая - фото 1Стол Стилл, белый/керамика белая - фото 2Стол Стилл, белый/керамика белая - фото 3Стол Стилл, белый/керамика белая - фото 4

Стол Стилл, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-585
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол с керамической столешницей и синхронным механизмом раскладки. Скругленные края для безопасности. Подстолье изготовлено из прочных материалов. Стильный дизайн и высокое качество сборки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот стол разработан для ежедневного использования с максимальным комфортом. Он предоставляет полную свободу движений и удобство благодаря продуманному расположению каждой детали, которые легко доступны без лишних усилий.

Столешница премиум-класса

Столешница имеет современную эргономичную форму с полностью скругленными углами и смотрится актуально и дорого

Высокая надежность материалов

Тонкие, но прочные опоры этой серии оставляют максимальное место для ног. Рама и опоры практически не имеют швов благодаря сверхточной лазерной резке, а сварочные швы выполнены роботозированной сваркой. На выходе получается идеальное качество стыков

Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес48.8 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветбелый, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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