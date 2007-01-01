Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина385 мм
- Глубина405 мм
- Высота620/830 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья550/760 мм
- Вес10.02 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Вес упаковки6.1 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет