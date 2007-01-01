Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Эшли, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Эшли
6 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Эшли - фото 1Стул барный Эшли - фото 2Стул барный Эшли - фото 3Стул барный Эшли - фото 4Стул барный Эшли - фото 5Стул барный Эшли - фото 6Стул барный Эшли - фото 7

Стул барный Эшли

Артикул: CH-051-300
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина385 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота620/830 мм
  • Глубина сиденья330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас
Фотография товара Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Кольт, белый
Фотография товара Стул барный Кольт, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина385 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота620/830 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья550/760 мм
  • Вес10.02 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки6.1 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89010
8 690 ₽

Стул Наполеон Зеленый, деревянный

417
Хит
Фотография товара Диван Эдвард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от42 590

Диван Эдвард

94
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 28012
2 590 ₽

Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань

100
Фотография товара Стул барный София, черный, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, черный, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул барный София, черный, цвет основания черный

7
  • серый, черный
  • черный
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9405
6 240 ₽

Стол Лидер 3, Д1500 мм, венге, белый

6
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный

7
Фотография товара Кресло Гаити от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гаити, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Гаити

6
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар

13
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Линейный, велюр Реми 32, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, велюр Реми 32, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, велюр Реми 32, ножки бук морилка черная

14
Фотография товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
68 190

Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600

13
  • бордовый
  • зеленый

Другие товары из раздела мебель для ресторана

Фотография товара Стул барный Кольт, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, кремовый

11
  • белый, серебряный
  • бежевый, серебряный
  • серый, серебряный
  • черный, серебряный
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый

14
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый

6
Фотография товара Стул барный Ольхан, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, синий

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый

10
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный

8
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черный

11
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой

10
  • серый, золотой
  • черный, золотой
  • бежевый, золотой
  • розовый
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный

13
  • зеленый, черный
  • черный, фиолетовый
  • серый, черный
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный

6
  • зеленый, черный
  • черный, фиолетовый
  • серый, черный
В наличии 44 шт.

Товар в корзине

Стул барный Эшли
Стул барный Эшли
от 4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности