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Настоящее фото товара Стул Field пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Field пластик белый
26 оценок
3 99061
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Field пластик белый - фото 1Стул Field пластик белый - фото 2Стул Field пластик белый - фото 3
Распродажа

Стул Field пластик белый

Артикул: CH-016-877
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Нанотехнологичный экологичный пластик - сиденье, ножки изготовлены из массива бука.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки17.5 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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