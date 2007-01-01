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Стол трансформер Триумф, орех

Артикул: CH-074-095
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Покрытие столешницы специальный износостойкий меламин.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина580/1160 мм
  • Высота290/755 мм
  • Цветорех

Отзывы

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Стол трансформер Триумф, орех
Стол трансформер Триумф, орех
от 46 890
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