Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Imono, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Imono, серый
15 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Imono, серый - фото 1Столик журнальный Imono, серый - фото 2Столик журнальный Imono, серый - фото 3Столик журнальный Imono, серый - фото 4Столик журнальный Imono, серый - фото 5Столик журнальный Imono, серый - фото 6Столик журнальный Imono, серый - фото 7Столик журнальный Imono, серый - фото 8Столик журнальный Imono, серый - фото 9
NEW

Столик журнальный Imono, серый

Артикул: CH-083-304
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота350 мм
  • Диаметр385 мм
  • МатериалМДФ
  • Материал столешницышпон
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Frost, 2 стола журнальных, черный мрамор, черный
Фотография товара Комплект Frost, 2 стола журнальных, черный мрамор, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол журнальный Лайк, белый
Фотография товара Стол журнальный Лайк, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Imono состоит из круглой столешницы и цилиндрического основания, которое расширяется в верхней части. Динамичности минималистичному дизайну добавляют геометрические элементы, создающие эффект «гофрированной поверхности». Такие акценты делают интерьер многогранным, фактурным, объёмным.
Столешница съёмная, есть место для хранения. В столик удобно сложить зарядки, пульты и другие небольшие предметы. Шпон ясеня имеет красивый естественный рисунок, который внесет в пространство частичку природной энергии. Эргономичный круглый столик идеально подходит для диванной зоны, локации для приема гостей. Столик Imono в любом помещении повысит уровень комфорта и уюта.
Материал столешницы - шпон ясеня, материал основания - МДФ.
Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр385 мм
  • МатериалМДФ
  • Материал столешницышпон
  • Модификации столаС ящиками/тумбочкой
  • Цветсерый, светлое дерево
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лофт А1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790

Стол Лофт А1

49
Фотография товара Стол КВАНТ 3-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 3-1, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
Оптовая цена

Стол КВАНТ 3-1

48
Фотография товара Журнальный стол Jazz от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Jazz, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Журнальный стол Jazz

45
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Кунур стол кофейный круглый, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кунур стол кофейный круглый, натуральный

42
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0802DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0802DT, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стол журнальный 0802DT

9
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0815DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0815DT, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стол журнальный 0815DT

11
Фотография товара Стол Тулип белый мрамор / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тулип белый мрамор / белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Стол Тулип белый мрамор / белый

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Split серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split серый

10
Фотография товара Стол 0885DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0885DT, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стол 0885DT

11
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол Тулип 90х73 мрамор черный / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тулип 90х73 мрамор черный / черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол Тулип 90х73 мрамор черный / черный

11

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная, произведённого компанией ChiedoCover
от58 190
Оптовая цена

Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная

37
Фотография товара Cтол кофейный «Тригонан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол кофейный «Тригонан», произведённого компанией ChiedoCover
32 790
Оптовая цена

Cтол кофейный «Тригонан»

48
Фотография товара Стол журнальный 0819DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0819DT, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стол журнальный 0819DT

12
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный July, малахитовый, произведённого компанией ChiedoCover
100 690

Стол обеденный July, малахитовый

12
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стол обеденный Round, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Round, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
63 590

Стол обеденный Round, белый мрамор

11
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Liverpool шпон, орех, золотистые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Liverpool шпон, орех, золотистые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
49 99035
75 990 ₽

Стол Liverpool шпон, орех, золотистые ножки

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол 0863DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0863DT, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол 0863DT

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол 0831DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0831DT, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стол 0831DT

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0709DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0709DT, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стол журнальный 0709DT

5
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Журнальный столик Urocu, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Urocu, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Журнальный столик Urocu, терракотовый

5
В наличии 32 шт.

Товар в корзине

Столик журнальный Imono, серый
Столик журнальный Imono, серый
5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности