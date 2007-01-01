Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Imono состоит из круглой столешницы и цилиндрического основания, которое расширяется в верхней части. Динамичности минималистичному дизайну добавляют геометрические элементы, создающие эффект «гофрированной поверхности». Такие акценты делают интерьер многогранным, фактурным, объёмным.
Столешница съёмная, есть место для хранения. В столик удобно сложить зарядки, пульты и другие небольшие предметы. Шпон ясеня имеет красивый естественный рисунок, который внесет в пространство частичку природной энергии. Эргономичный круглый столик идеально подходит для диванной зоны, локации для приема гостей. Столик Imono в любом помещении повысит уровень комфорта и уюта.
Материал столешницы - шпон ясеня, материал основания - МДФ.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Диаметр385 мм
- МатериалМДФ
- Материал столешницышпон
- Модификации столаС ящиками/тумбочкой
- Цветсерый, светлое дерево
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет