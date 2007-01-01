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Настоящее фото товара Стол Курсор, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Курсор
12 оценок
10 090
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Стол Курсор

Артикул: CH-073-545
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1300 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1180 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Омар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Курсор – идеальное решение для современных заведений.

В индустрии гостеприимства, где важны функциональность и стиль, стол Курсор предлагает идеальное сочетание минимализма и практичности. Этот стол создан для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-пространств, где ценится эргономика и современный дизайн.

Чистые линии и лаконичный дизайн подчеркивают современную эстетику. Контраст теплой деревянной столешницы и строгих черных металлических опор.

Усиленная конструкция с трапециевидным каркасом обеспечивает исключительную устойчивость. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.

Компактные размеры идеальны для ограниченных пространств. Универсальность – подходит как для рабочих зон, так и для сервировки.

Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Нейтральная цветовая гамма впишется в любой интерьер.

Стол Курсор – это инвестиция в комфорт и функциональность вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1180 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Товар в корзине

Стол Курсор
Стол Курсор
10 090
В корзине

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