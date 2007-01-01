Характеристики товара
Описание
Стол Курсор – идеальное решение для современных заведений.
В индустрии гостеприимства, где важны функциональность и стиль, стол Курсор предлагает идеальное сочетание минимализма и практичности. Этот стол создан для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-пространств, где ценится эргономика и современный дизайн.
Чистые линии и лаконичный дизайн подчеркивают современную эстетику. Контраст теплой деревянной столешницы и строгих черных металлических опор.
Усиленная конструкция с трапециевидным каркасом обеспечивает исключительную устойчивость. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.
Компактные размеры идеальны для ограниченных пространств. Универсальность – подходит как для рабочих зон, так и для сервировки.
Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Нейтральная цветовая гамма впишется в любой интерьер.
Стол Курсор – это инвестиция в комфорт и функциональность вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина450 мм
- Высота1180 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет