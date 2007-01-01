Характеристики товара
Описание
Стол Омар – авангардный акцент для современных заведений.
В мире, где дизайн интерьера становится конкурентным преимуществом, стол Омар предлагает идеальное сочетание функциональности и арт-объекта. Этот стол с уникальной системой перекрещивающихся опор создан для ресторанов, кафе, коворкингов и бутик-отелей, где важны и комфорт гостей, и визуальная выразительность.
Скульптурный дизайн с динамичными перекрещивающимися опорами создает эффектный визуальный акцент. Контраст деревянной столешницы и строгих черных металлических ножек подчеркивает современную эстетику.
Инновационная конструкция обеспечивает исключительную устойчивость при визуальной легкости. Качественные материалы: износостойкая древесная поверхность и прочный металл с матовым покрытием.
Эргономичное пространство между опорами обеспечивает комфортную посадку для гостей. Универсальность – одинаково органично смотрится в обеденных зонах и бизнес-лаунжах.
Прецизионная сборка с идеальными углами соединений демонстрирует высочайшее качество изготовления. Устойчивость к нагрузкам делает стол идеальным для интенсивного использования.
Стол Омар – это не просто мебель, а инвестиция в атмосферу вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет