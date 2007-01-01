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Стол Омар

Артикул: CH-071-273
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Омар – авангардный акцент для современных заведений.

В мире, где дизайн интерьера становится конкурентным преимуществом, стол Омар предлагает идеальное сочетание функциональности и арт-объекта. Этот стол с уникальной системой перекрещивающихся опор создан для ресторанов, кафе, коворкингов и бутик-отелей, где важны и комфорт гостей, и визуальная выразительность.

Скульптурный дизайн с динамичными перекрещивающимися опорами создает эффектный визуальный акцент. Контраст деревянной столешницы и строгих черных металлических ножек подчеркивает современную эстетику.

Инновационная конструкция обеспечивает исключительную устойчивость при визуальной легкости. Качественные материалы: износостойкая древесная поверхность и прочный металл с матовым покрытием.

Эргономичное пространство между опорами обеспечивает комфортную посадку для гостей. Универсальность – одинаково органично смотрится в обеденных зонах и бизнес-лаунжах.

Прецизионная сборка с идеальными углами соединений демонстрирует высочайшее качество изготовления. Устойчивость к нагрузкам делает стол идеальным для интенсивного использования.

Стол Омар – это не просто мебель, а инвестиция в атмосферу вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Омар
Стол Омар
22 790
В корзине

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