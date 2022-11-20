Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина900 мм
- Материал каркасаполипропилен, труба
- Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 38 мм
- Страна изготовленияРоссия
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Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
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