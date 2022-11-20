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Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - фото 1Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - фото 2Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - фото 3Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - фото 4Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - фото 5Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - фото 6

Стол Лофт 38 мм, 120x90x76

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал каркасаполипропилен, труба
  • Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 38 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты столешницы

Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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