Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина670 мм
- Высота730 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Цветбелый, светлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Чикаго малый
Стол Мюнхен большой
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000
Стол обеденный Веспер Рэк, белый мрамор
Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, бук бавария
Стол Петир белый / белый
Стол Кессел, массив-дуба
Столы Канкук, прямоугольный
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, черный, шампань
Спот V5031-3C David
Стол раздвижной Sheldon, сосна каньон, лдсп
Пуф Хенди 2, коричневый
Нож для фигурной нарезки, сталь, пластик
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)
Стол Лофт-9
Парта с углом наклона и перфорированным экраном К2
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76
Журнальный стол ВЕРОНА
Стол Фин 120, Дуб Канзас/ черный каркас
Журнальный стол ST-052 wenge
Канпур стол кофейный прямоугольный, коричневый
Стол Оттава Лофт
Стол Stak
Стол обеденный СО-1, дуб, золотой