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Стол Промо, белый, дуб - фото 1

Стол Промо, белый, дуб

Артикул: CH-066-330
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота730 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый, светлое дерево

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