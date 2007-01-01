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Настоящее фото товара Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный
11 оценок
104 490
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Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный - фото 1Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный - фото 2Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный - фото 3Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный - фото 4Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный - фото 5Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный - фото 6Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный - фото 7

Стол керамический Тик, белый, глянцевый, черный

Артикул: CH-066-867
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес99 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Раскладной обеденный стол с двухсторонней торцевой системой раскладывания. Столешница выполнена из керамики толщиной 12 мм с принтом.
Боковые секции по 40 см каждая выдвигаются при помощи телескопического механизма.
Каркас и ножки стола металлические и окрашены в черный цвет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес99 кг
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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