Характеристики товара
Описание
Раскладной обеденный стол с двухсторонней торцевой системой раскладывания. Столешница выполнена из керамики толщиной 12 мм с принтом.
Боковые секции по 40 см каждая выдвигаются при помощи телескопического механизма.
Каркас и ножки стола металлические и окрашены в черный цвет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/2400 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес99 кг
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет